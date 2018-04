Poučno pri učnem čebelnjaku

23.4.2018 | 17:45

Črnomelj - Pri učnem čebelnjaku, ki stoji v bližini črnomaljske osnovne šole Loka, so pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci so se lahko pogovorili s čebelarji o njihovem delu ter pomenu čebel za ohranjanje narave in zdravo življenje. Spoznavali so tudi medonosne rastline, se seznanili s čebelarjenjem v AŽ in nakladnem panju ter s čebeljimi produkti, kot so med, propolis, cvetni prah, matični mleček, jih pokušali, lahko pa tudi kupili. Opazovali so tudi čebele v opazovalnem panju.

Dan odprtih vrat so popestrili mladi čebelarji, člani krožka na osnovni šoli Loka in Srednji šoli Črnomelj. Zlasti otroci so z zanimanjem prisluhnili in si ogledali vse, kar je povezano z življenjem in delom čebel.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

