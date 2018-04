Košarkarice izgubile v finalu mednarodne lige

23.4.2018 | 13:40

Po lanskem tretjem mestu so košarkarice Krka v mednarodni Extra ligi druge.

Novo mesto - Košarkaricam novomeške Krke sinoči v finalu zaključnega turnirja mednarodne razvojne Extra lige v Murski Soboti ni uspelo potrditi vloge prvih nosilk. Potem ko so ob polčasu še vodile za eno točko, so na koncu s 57:65 izgubile srečanje z domžalsko Ledito, ki je zadnjo četrtino dobila z delnim izidom 16:9. V polfinalu so Novomeščanke s 77:52 premagale Kranjsko Goro Jesenice.

Košarkarice Krke so v rednem delu prvenstva s šestnajstimi zmagami in le dvema porazoma osvojile prvo mesto, tako da so se na zaključni turnir uvrstile kot prve nosilke.

Z Ledito so se Novomeščanke na zaključnem turnirju srečale že lani, ko so jih Domžalčanke premagale v polfinalu in je Krka po zmagi nad varaždinsko ekipo Vindi osvojila tretje mesto.

KRKA : LEDITA 57:65 (14:16, 20:17, 14:16, 9:16)

KRKA: Jurečič 17, Kastelic, Burgar A. 15, Bobić 5, Mervar, Burgar S. 2, Lavrič 9, Vene 1, Gregorčič 8, Bohte.

I. V.

