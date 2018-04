Obiskala nas je Lidka Jonáškova

23.4.2018 | 14:00

Mokronog - V torek, 27. marca, je OŠ Mokronog v okviru CMEPIUS projekta Svet v učilnici (World in Classroom) obiskala študentka s Češke, ki je trenutno na izmenjavi v Sloveniji.

Z nami je bila med uro angleščine. Pogovarjali smo se v angleščini. Predstavila nam je veliko zanimivega o svoji državi in kulturi. Na začetku se nam je predstavila v angleščini in kasneje še v češčini. Bili smo presenečeni, ker smo razumeli kar precej čeških besed. Predstavila nam je splošne značilnosti države (prebivalci, zgodovina, površina, gore…). Po slikah nam je opisala večja mesta in nam dala namige, kaj moramo obiskati, če se odpravimo na Češko. Ugotovili smo, da sta si Češka in Slovenija kar precej podobni. Predstavila nam je tudi nekaj čeških znamk, ki so razširjene po vsem svetu. Na koncu pa smo spoznali besede, ki so v obeh jezikih enake ali podobne in tiste, ki imajo isti zapis, a pomenijo nekaj povsem drugega. Pri teh besedah smo se precej nasmejali. Npr. samostalnik »kruh« pomeni v češkem jeziku »krog«, slovenski glagol »kaditi« pa v češčini pomeni »kakati«.

Vsi se strinjamo, da smo se med uro naučili veliko novega o državi, ki je ne poznamo prav dobro. Zelo nam je bil všeč tak način spoznavanja drugih držav. Vmes pa smo preizkusili tudi, kako dobro nam gre angleščina. Gospe Lidki Jonáškovi smo zelo hvaležni in si želimo spoznati še koga podobnega.

Julijana Ivančič, 8. a, Manca Miklavčič, 8. b,

OŠ Mokronog

Galerija