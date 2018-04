FOTO: Na odru se je zvrstilo kar devet prejemnikov priznanj

23.4.2018 | 14:20

Vsi letošnji prejemniki občinskih in županovih priznanj.

Straža - V straškem kulturnem domu so na sinočnji slavnostni akademiji podelili letošnja občinska priznanja. Župan Dušan Krštinc je naprej podelil županova priznanja, med letošnje prejemnike pa so se vpisali Društvo kmečkih žena Novo mesto, Pihalni orkester Krka Novo mesto, Dolenjske lekarne in Glasbena šola Lipičnik. V nadaljevanju je župan skupaj s predsednikom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Dušanom Dularjem priznanje Alojzija Pirca (področje društvenega, humanitarnega in družbenopolitičnega dela) namenil Rozini Kum, predsednici domačega društva upokojencev in uspešni klekljarici. Priznanje Jožeta Dularja (področje kulture) so letos namenili Andreju Šenici in Mitji Bukovcu. Prvi že 30 let pomembno soustvarja kulturno podobo v kraju, med drugim preko KUD Straža, drugi je med drugim zborovodja MePZ DU Straža in glasbenik. Priznanje Franca Červana (področje športa) so posthumno dodelili nekdanjemu uspešnemu kolesarju Branku Dularju zaradi izrednih zaslug za razvoj kolesarskega športa v domačem kraju in na Dolenjskem, v njegovem imenu ga je prevzela Darinka Dular. Priznanje Jožeta Kneza (področje gospodarstva, podjetništva in obrti) pa je letos dobil Branko Vidmar za več kot 30-letno kariero v podjetništvu, v kateri je med drugim ustanovil družinski podjetji Pohištvo Vidmar in Bravia mobil.

Župan je svojem nagovoru naštel aktualne večje naložbe in med drugim navrgel, da so nekateri prepričani, da se poslanstvo majhnih občin, kot je straška, z izgradnjo osnovne infrastrukture počasi končuje, a on meni drugače. Poleg ustrezne infrastrukture poslanstvo vidi tudi v ustvarjanju pozitivne klime in dobrih pogojev za življenje, s čimer želijo v Straži nadaljevati, ob tem pa se je zahvalil tako občinskemu svetu in nadzornemu odboru kot vsem zaposlenim na občinski upravi in ostalim posameznikom, ki so s svojimi predlogi prispevali k uresničitvi tega poslanstva. »Občinski praznik je tudi priložnost, da se zahvalimo tistim, ki so k razvoju občine prispevali več, kot bi lahko od njih pričakovali,« je dodal Krštinc.

Po podelitvi se je Rozina Kum zahvalila za priznanje svoji družini in predvsem domačemu društvu upokojencev: »Ko se seliš sem in tja, je zelo pomembno, v kakšno okolje se vrneš. In izjemno vesela sem, da sem se našla v društvu upokojencev.« Podjetnik Vidmar pa je v kratki zahvali dejal, da prejemnike tovrstno priznanje zavezuje v še boljše delovanje: »Hvala, da nas podpirate na naši poti, mi pa obljubimo, da bomo dobro delali še naprej.«

V spremljevalnem programu, ki ga je vodil Lojze Bojanc, so nastopili člani Glasbene šole Emil Adamič, GŠ Lipičnik in otroški pevski zbor domače osnovne šole Vavte vas.

Tekst in foto: M. Martinović

