Pohod na Trebni vrh

23.4.2018 | 14:10

Mokronog - Mladi pohodniki z OŠ Mokronog smo se v petek, 13. aprila, podali na tretji pohod na Trebni vrh.

Drevje je že začelo zeleneti in napovedoval se je lep sončen dan. Na poti do velike jame nas je ujel aprilski dež. Odlično za raziskovanje podzemlja. Uživali smo v reševanju nagradnih vprašanj in se marsikaj naučili. Kmalu je dež ponehal in sonce je pokukalo izza oblakov. Pot smo nadaljevali mimo male jame in naprej na vrh, kjer smo si v knjižice vtisnili nov žig. Na poti domov smo si ogledali obeležje 15 poldnevnika. Pred nami se je v rahli meglici ponosno kazal Triglav.

Strma pot v dolino je ponujala drsanje po blatu, kar je predstavljalo poseben izziv. Juhuhu! Za nagrado pa nas je v dolini čakal še okusen sladoled.

Mentorici:

Polona Kralj Zupančič in Fani Kapus

