Štorko razveselil brusniške malčke

23.4.2018 | 14:45

Velike Brusnice - V torek, 17. aprila, je bil za otroke in vzgojiteljici skupine pikapolonice iz Vrtca Brusnice prav poseben dan.

Obiskal nas je namreč Štorko in sicer s posebnim razlogom: prinesel nam je nagrado, ki smo si jo prislužili na nagradnem natečaju Baby centra Slovenija - Moje prvo pustno rajanje. Z objavo naše fotografije pustnih šem na njihovi Facebook strani smo namreč zbrali toliko glasov, da nam je uspelo osvojiti nagrado: igrače v vrednosti 500 evrov.

S prijazno animatorko in Štorkom smo zaplesali, skupaj pogledali igrače in se veselili ob pogledu nanje. Hvala Baby centru Slovenija za vsa lepa doživetja, ki jih bomo deležni pri igri in ustvarjanju s podarjenimi igračami.

Jožica Kavšek, Vrtec Brusnice

