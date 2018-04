Našel topovsko granato iz 2. svetovne vojne

23.4.2018 | 18:50

Danes ob 10.44 uri je občan na njivi v naselju Občine, občina Trebnje, našel topovsko granato, kalibra 75 mm, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

Gorela trava in podrast

Ob 16.38 uri je v Gorenji Pirošici, občina Brežice, gorela suha trava in podrast. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Pirošica in Cerklje ob Krki. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Pirošica.

Pripeljali vodo

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so porabnikom v naselju Straža pri Raki, občina Krško, pripeljali 5 m3 pitne vode.

Vode ni več potrebno prekuhavati

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Češnjice pri Trebelnem in Brezje – Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Cirnik – Ravne, Migolica in Migolska Gora v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem:

- od 8.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU,

- od 8.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS,

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GLOBODOL na izvodu VAS LEVO OB CESTI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 ure odjemalcem , ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA,

- od 8.00 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ,

- od 10.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.