Dan koles in modro nebo

23.4.2018 | 19:45

Najmlajši so se odpravili na kolesarski izlet v Portoval. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V tretje je uspelo. Potem ko je novomeški Dan koles dve leti zapored preprečilo oziroma pokvarilo slabo vreme, so bilo vztrajni prireditelji včeraj nagrajeni z modrim nebom brez oblačka. Rado Trifković Dan koles je v okviru Štukljevega leta in ob podpori novomeške občine pripravil skupaj s kolesarskim društvom Raketa in v sodelovanji s številnimi novomeškimi kolesarskimi društvi in organizacijami od Novomeške kolesarske mreže in Zavoda za aktivno življenje Petrusbike do klubov Adria Mobil, Papež, Zverinice, JB Team, Sprint, Bajka, triatlonskega kluba Novo mesto in kolesarskih trgovin JB, Smole, Štangelj in Velodrom.

Središče dogajanja je bila zelenica pri pump tracku v okviru športnega parka Portoval, del pa tudi v tako imenovanem skill parku pod Svetim Rokom v Regrči vasi. V programu se je našlo za vsakega nekaj - od predstavitev kolesarskih društev in trgovcev s kolesi in kolesarsko opremo do različnih izletov za kolesarje različnih starostnih obdobij in zmogljivosti ter vadbe za gorske kolesarje na poligonu s skakalnicami, dropi in drugimi kolesarskimi objekti.

I. Vidmar

