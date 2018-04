Na eko dnevu tudi društvo Ajda

24.4.2018 | 08:00

Spoznavanje zelišč.

Šmarjeta - Ob svetovnem dnevu Zemlje so konec tedna na osnovni šoli Šmarjeta organizirali eko dan, v okviru katerega so k sodelovanju povabili tudi društvo Ajda Dolenjska. Šolarje je zjutraj v jedilnici šole nagovoril domačin Jože Lusavec, predsednika društva Ajda Dolenjska, in jim povedal marsikaj zanimivega o začetkih in značilnostih biodinamičnega gospodarjenja.

Po malici so se razdelili v skupine in delali v desetih različnih delavnicah: spoznavali so zdravilne rastline in njihovo uporabnost, izdelovali so mazilo za ustnice, pekli kruh, izdelovali dvignjene grede, zeliščne preparati za zaščito rastlin, hotel za žuželke, dišeče sveče, presajali in sadili so rože. Skupina učencev je odšla v Novo mesto, kjer so predstavili šmarješko šolo na stojnici Eko bazarja. Vsi učenci so si lahko ogledali postopek stiskanja olja.

Na zadnji, novinarski delavnici, so spremljali in beležili delo vseh delavnic čez dan, ter podali izjavo za medije.

Eko dan so zaključili tako, da so člani delavnic predstavili svoje delo, poskusiti je bilo mogoče tudi kruh, olje in namaz. Kot pravi Jasmina Jevnikar iz OŠ Šmarjeta, se zahvaljujejo mentorjem iz društva Ajda, saj je bil dan tudi zaradi njih razgiban, pester in poučen. Mladi so se spoznali z biodinamičnim gospodarjenjem ter domov odnesli veliko praktičnega znanja.

L. M., foto: OŠ Šmarjeta

