Avto zletel s ceste

24.4.2018 | 07:00

Včeraj nekaj po poldnevu sta na regionalni cesti v naselju Zgornja Draga, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili, eno pa je pri tem zletelo s ceste. Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana in PGD Stična, ki so zavarovali kraj in pomagali reševalcem pri oskrbi ter prenosu ene poškodovane osebe. Sanirali so tudi razlite tekočine in odklopili akumulatorja na vozilih.

Gorelo v košu za odpadke

Včeraj ob 18.03 uri je na Trgu svobode v Sevnici gorelo v košu za odpadke. Ogenj so pogasili občani, gasilci PGD Sevnica pa so pregledali kraj dogodka.

Voda v kleti

Ob 19.15 je v ulici Podbreznik v Novem mestu v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta voda zalila jašek. Gasilci PGD Prečna so vodo izčrpali.

Gorela suha trava in podrast

Ob 17.30 sta na Trati v Kočevju ob jezeru goreli suha trava in podrast na površini približno dveh hektarjev. Gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so požar pogasili.

Ob 20.25 je ob cesti med naseljema Klinja vas in Trata zagorela trava in podrast. Gasilci iz PGD Klinja vas, Šalka vas in Kočevje so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Motena bo oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode vodovoda Sevnica na območju Svetega Roka, Kidričeve ulice in Florjanske ulice – zgornji del obveščajo, da bo danes predvidoma med 8. in 18. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi izrednih vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP VRHOVSKA VAS izvod SMER VINJI VRH – SOKOLOVIČ danes med 8:00 in 10:00 uro, na območjuTP JUROVEC izvod JUROVEC med 11:00 in 14:00 uro, na območju TP IVANJŠE GRIČ izvod GRIČ med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP OŠTRC izvod OŠTRC VAS med 8:00 in 14:00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GLOBODOL na izvodu VAS LEVO OB CESTI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.