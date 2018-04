Pomagajmo Gašperju, šest tednov terapij stane 10 tisočakov

24.4.2018 | 10:00

Gašper Mlakar

Skupinska fotografija po sinočnjem sestanku

Bučka, Novo mesto - 18-letni Gašper Mlakar iz Jerman Vrha v občini Škocjan je lansko poletje, ko se je z motorjem peljal na delo, doživel hudo prometno nesrečo, po kateri je postal tetraplegik. Sledilo je večmesečno zdravljenje, po katerem je tudi na račun svojega optimizma in trdne volje zelo dobro napredoval. Ko se je vrnil domov, je skupaj z družino začel iskali dodatne možnosti in naletel na zasedbo kliniko v Zagrebu, kjer izvajajo robotsko fizioterapijo.

Strokovnjaki so ga pregledali in povedali, da bi mu s posebnimi terapijami lahko okrepili zgornji del telesa. Tako bi lahko postal še samostojnejši. Terapije so samoplačniške, kar v številkah pomeni, da bi za mesec in pol rednih terapij, ki jih izvajajo po več kot šest ur dnevno, potreboval dobrih 10 tisočakov. Družina trenutno nima dovolj denarja, da bi lahko terapije v celoti plačala sama. Po Gašperjevi nesreči so morali kar nekaj stvari postoriti tudi v domači hiši, saj prostori niso bili prilagojeni za invalidski voziček.

PRIDITE NA KONCERT

Gašper in njegova družina niso ostali sami, roko so jim ponudili tako v Rdečem križu, kot tudi na Šolskem centru Novo mesto, kjer se je na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli šolal za mizarja. Big band Šolskega centra Novo mesto pod vodstvom Gregorja Zagorca ta četrtek, 26. aprila, ob 19. uri vabi na prvi samostojni koncert v Kulturni center Janeza Trdine v Novem mestu. Vstop bo prost, bodo pa zbirali prostovoljne prispevke za njihovega dijaka Gašperja.

HODILI BODO OD VRAT DO VRAT

Krajevna organizacija Rdečega križa Bučka družino dobro pozna in po posvetu s prostovoljci in Območnim združenjem RKS Novo mesto so se odločili, da bodo družini pomagali pri zbiranju denarja. Sinoči so se na Bučki srečali s predstavniki sosednjih krajevnih organizacij Škocjan in Šmarjeta, ki so jim obljubili pomoč. Akcijo so v prvem planu zastavili tako, da bodo prostovoljci hodili od vrat do vrat in zbirali prostovoljne prispevke, pomoč je obljubil tudi škocjanski župan Jože Kapler z občinsko upravo. Na občini bodo poskrbeli, da bodo vsa gospodinjstva v občini dobila obvestilo o akciji, poleg tega bodo prošnje za pomoč poslali tudi podjetjem, s katerimi sodelujejo.

Rdeči križ denar za Gašperja zbira na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic 00/903062

Sinoči je na srečanje s predstavniki Rdečega križa prišel tudi nasmejani Gašper in med drugim povedal, da s terapijami začne že 9. maja. Bil je realen, zaveda se, da najverjetneje po njih ne bo mogel ravno tekati, vsekakor pa si od njih obeta izboljšano gibljivost.

Tekst in foto: J. Ambrožič

