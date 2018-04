Koncert Ješče vešče za noč knjige

24.4.2018 | 11:25

Skupina Ješča vešča sinoči v atriju KMJ.

Novo mesto - Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila, po vsem svetu potekajo aktivnosti v okviru Noči knjige - dogodka, ko mladi in stari v šolah, knjižnicah, kulturnih ustanovah ... berejo, ustvarjajo, predvsem pa uživajo v svetu knjig.

Pevca zasedbe: Ana Markelj in Boštjan Colarič.

Noči knjige se je sinoči pridružila tudi Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, ki pa je pripravila še nekaj za glasbene sladokusce - glasbeni večer z dolenjsko zasedbo Ješča vešča. Sestavljajo jo: Ana Markelj (vokal, violina), Boštjan Colarič (vokal, tolkala), Primož Markelj (ritem kitara), Andrej Karlič (bas kitara) in Dušan Grgič (cajon, darbuka).

Skupina Ješča vešča, ki je že nekajkrat popestrila kulturne dogodke v knjižnici, nastopa pa tudi na različnih prireditvah in privatnih zabavah po vsej Sloveniji, je tokrat pripravila dobro uro in pol dolg koncert. Predstavila se je z zanimivim repertoarjem - od priredb raznih znanih in manj znanih sklad različnih glasbenih zvrsti, od ciganskega swinga, jazza do etno, folk in rocka. Trudijo se tudi z avtorsko glasbo, ki so jo uvrstili v program, in tudi tu je čutiti preplet omenjenih glasbenih zvrsti. Sami svojo glasbo imenujejo kar etno swing.

Občinstvo je torej v noči, ko knjiga pokaže svojo moč, uživalo tudi v glasbi.

Besedilo in foto: L. Markelj

