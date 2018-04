Zaključujejo z gradnjo pločnika in obnovo ceste

24.4.2018 | 12:30

Pločnik in cesta čez Bizeljsko (Foto: Občina Brežice)

Bizeljsko - Gradnja pločnika in obnova regionalne na odseku Bizeljsko-Orešje od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za mrliško vežico, ki ga sofinancirata Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), je v zaključni fazi. Predvidoma v maju DRSI izvedla pregled in prevzem del, so sporočili iz brežiške občine.

Občina in direkcija sta na podlagi sklenjenega sporazuma o sofinanciranju v septembru lani začeli z deli na Kumrovški cesti na Bizeljskem. Naložba v skupni predvideni vrednosti 400.000 evrov bo doprinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo, ostali prebivalci pa peš dostopajo do pokopališča Bizeljsko in do cerkve, so navedli v sporočilu za javnost. Po sklenjenem sporazumu DRSI sofinancira 70 odst. investicije, preostalo pa Občina Brežice.

V celoti so obnovili vozišče ceste v dolžini 350 metrov, zgradili pločnik in javno razsvetljavo v dolžini 360 metrov, v dolžini pločnika pa so uredili tudi odvodnjavanje, zaščito telekomunikacijskih (TK) vodov ter obstoječi vodovod. Obnovili so tudi vzdolžna parkirišča ob stavbi Krajevne skupnosti Bizeljsko. Dela so potekala ob popolni zapori ceste, zato se za potrpežljivost na občini zahvaljujejo vsem prebivalcem in udeležencem v prometu.

Naložbo na Bizeljskem bo brežiška občina letos nadaljevala z urejanjem parkirišč pri pokopališču, za kar je že pridobila gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost urejanja parkirišča s 54 parkirnimi mesti za osebna vozila in tremi parkirnimi mesti, rezerviranimi za dostop z invalidskim vozičkom, ter enim parkirnim mestom za avtobus, znaša okoli 290.000 evrov. Letos načrtujejo urejanje nasipa, ostala dela pa sledijo v naslednjih letih, so še zapisali.

