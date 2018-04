Podružnična šola zasijala v prenovljeni podobi

24.4.2018 | 13:45

Slavnostni prerez traku (Foto: G. Stopar)

Ambrus - V sklopu projekta celovite energetske prenove javnih stavb v občini Ivančna Gorica so nedavno odprli prenovljeno podružnično šolo v Ambrusu. Dobila je nova okna in vrata, fasado, ostrešje in nov način ogrevanja, seveda pa je tudi primerno toplotno izolirana, tako da so pogoji dela in bivanja zdaj bistveno boljši, so sporočili iz ivanjške občine.

Med obnovo, ki se je izvajala v poletnih mesecih, se je pokazala marsikatera težava, saj je bilo stanje šole slabše, kot so pričakovali. Zato so učenci z novim šolskim letom sedli v prostore sosednje šole v Zagradcu. Po besedah vodje šole Nataše Švener Škrajnar so se skupaj z učenci novega okolja v Zagradcu navadili, vendar so se vrnitve v domači kraj z novim letom zelo razveselili, saj jih je pričakala popolnoma prenovljena šola.

»Otvoritev je vsekakor garancija, da bo šola v Ambrusu obstala in več desetletij trajajoča tradicija šolstva nadaljevala. To tudi ni bojazen, da bi kdor koli razmišljal o ukinitvi katerekoli podružnične šole v občini. Podružnice so gibalo razvoja kraja. To se je dokazalo že v številnih krajih, v Ambrusu se to kaže še posebej«, je ob odprtju povedal župan Dušan Strnad. Kot je dejal, bo občina v poletnih mesecih celovito prenovila še sanitarne prostore in opravila nekatera najnujnejša dela, da bo šola s prihodnjim šolskim letom še lepša in modernejša.

Navdušenja nad popolno prenovo šole ni skrival niti ravnatelj matične Osnovne šole Stična Marjan Potokar, ki ga veseli, da občina s prenovami podružničnih šolskih stavb spodbuja razvoj krajev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Slovesnost na tamkajšnjem športnem igrišču je spremljal bogat kulturni program, kjer so svoje znanje s petjem, plesom in igro pokazali učenci šole.

Sicer so bile v okviru Celovite energetske obnove javnih stavb v občini energetsko sanirane še podružnični šoli Muljava in Stična in del Enote vrtca Polžek v Višnji Gori.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

