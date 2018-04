Dan šole in druga širitev Rastoče knjige

24.4.2018 | 12:30

Šentrupert - Ob 400-letnici prve omembe šolstva v Šentrupertu smo na OŠ dr. Pavla Lunačka razširili Rastočo knjigo šole s pesniško zbirko Hiša znanja – navdih za pesniška potovanja. Zbirka ima deset tematskih sklopov, ki so jih narekovale pesmi same:

•In potem je pesem sama od sebe prišla,

•Šola – deska odskočna – za življenja poskočna,

•Učitelj ni samo učitelj,

•Vse prvo je prvo,

•Oh, ta šola,

•Zaljubljen sem bil in sem še – neprestano,

•Od ponedeljka do petka,

•Šolske drobtinice,

•Šola, da se ti zares zrola in

•Definicije.

Pesmi v njej so raznolike: prevladuje 4-vrstičnica, najdemo konstruktivistično pesem, celo gazelo, definicije. Pika na i pa so simpatične ilustracije, ki so delo devetošolke Karin Berk.

Na prireditvi, 7. aprila, smo pesniško zbirko predstavili. Predstavitev je potekala drugače kot po navadi – v obliki parlamenta. Učenci so se pogovarjali o temah, povezanih s šolo, njihovi odgovori pa so bili pesniški verzi, ki so jih ustvarjali tudi sami. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik društva Rastoča knjiga, prof. dr. Boštjan Žeks.

Ob vhodu šole nas odslej pozdravlja tudi deklica z rastočo knjigo, ki domuje v duplu drevesa, na veje katerega so in še bodo zapisane vrednote, iz katerih naj bo stkan svet.

Ida Ramovš, 8. r.,

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

