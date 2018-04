Trebanjski planinski krožek na Machovi učni poti

24.4.2018 | 12:40

Trebnje, Novo mesto - V soboto, 14. aprila, so učenci planinskega krožka OŠ Trebnje pešačili po Machovi učni poti in v prelepem sončnem dnevu spoznavali njene znamenitosti.

Machova pot je v celoti dolga približno 9 km in poteka od Malega Slatnika proti Velikemu Slatniku, kjer je nekdaj stala graščina družine Mach. Pot je krožna in ima 7 vstopnih točk.

Johan Mach, humanist in poznavalec naravoslovja, je leta 1862 kupil graščino v vasi Veliki Slatnik in se tja preselil s svojo družino. Na Mahovem hribu je gojil sviloprejko, do takrat neznanega metulja, azijskega svilnatega prelca jamamaja. Njegov sin Ernest je bil znanstvenik, fizik in filozof svetovnega formata. Po njem se imenuje Machovo število.

S povestjo Zakleti oreh, vezano na Machovo prelepo in v ljubezni nesrečno hčerko Wilhelmino in sklanim amfiteatrom na prostem, kjer je občasno prenočeval, v našo zgodbo vstopa tudi gorjanski pripovednik Janez Trdina.

A. Kastigar, Z. Simeunić,

foto: Simon Murn

