Učna ura v prometu

24.4.2018 | 13:05

Pišece - V sredo, 18. aprila, so se učenci tretjega in četrtega razreda OŠ Maksa Pleteršnika Pišece odpravili v Brežice. Policijska postaja Brežice je namreč na pobudo SPV Brežice in Integrala Brebus Brežice organizirala preventivno akcijo z naslovom Učna ura v prometu.

Namen akcije je bil seznaniti učence s temeljnimi načeli in pravili pri udeležbi v cestnem prometu, prav tako pa praktično prikazati ravnanja med udeležbo v cestnem prometu. Skupaj z učenci sosednjih šol smo se preizkusili kot pešci v prometu, se naučili pravil vedenja na avtobusu, najbolj pa uživali na policijski postaji, kjer smo si ogledali njihove prostore, tudi prostor za pridržanje, predvsem pa smo bili navdušeni nad njihovimi vozili in opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu. Tako smo lahko vključili sireno v avtomobilu, preverili veljavnost osebne izkaznice učiteljice Romane, bili zaprti nekaj sekund v marici, preizkusili vse puške in pištole.

Za zaključek nas je navdušil policist, ki je pokazal, kako uči svojega psa, ki je bil res ubogljiv in priden učenec. Vsi veseli in zadovoljni, da smo preživeli čudovit dan izven učilnice, smo se zahvalili za prijaznost in se podali domov v upanju, da bo takšnih dni še več. Smo pa dobili nalogo, da na temo tega dne narišemo risbice oz. kaj lepega napišemo.

In kakšni so bili vtisi učencev?

»Všeč mi je bilo, ko smo lahko prižgali sirene in videli psa.«

Rok

»Najbolj so mi bili všeč triki s psom.«

Tinkara

»Izvedela sem, da moram med rolanjem paziti na pešce na pločniku.«

Ana

»Zanimivo mi je bilo videti, kaj vse uporabljajo policisti pri delu.«

Maša

»Izvedeli smo, da so brežiški policisti odlični športniki, saj imajo polno pokalov.«

Justinijan

»Najbolj zabavno je bilo, da smo se o prometu učili na prostem.«

Barbara

Alenka Cizel in Romana Žnideršič,

foto: Romana Žnideršič

Galerija