Devetošolka Iva Žalec na nacionalnem otroškem parlamentu

24.4.2018 | 13:30

Ljubljana, Mokronog - Na 28. srečanju nacionalnega otroškega parlamenta je kot ena od enajstih delegatov z dolenjske regije sodelovala tudi učenka 9. razreda OŠ Mokronog, Iva Žalec.

Tokratnega zasedanja se je udeležilo 114 delegatov, osnovnošolcev iz vse Slovenije, razpravljali pa so na temo šolstvo in šolski sistem. Uvodnemu delu s pozdravnimi govori predsednice ZPMS Darje Groznik, predsednika DZ Milana Brgleza in predsednika države Boruta Pahorja je sledilo delo po delovnih skupinah. Zaključke, predloge in želje so mladi parlamentarci predstavili predsedniku Vlade dr. Miru Cerarju ter ministricam in ministrom, ki opravljajo tekoče posle, drugim predstavnikom Vlade, predstavnikom nevladnih organizacij ter nekaterim poslankam in poslancem.

Razpravljajoči so pokazali veliko mero poznavanja obravnavane problematike, debata je bila tehtna in argumentirana. Učenci želijo ustvarjati šolsko politiko, želijo si več uporabnega znanja in znanja o poklicih, prenovitev vzgojnega delovanja v šoli, spraševali pa so se tudi o smiselnosti NPZ-jev ter o težkih torbah.

Predlogi so bili dani v razmislek politikom, uresničitev le-teh pa bo tema naslednjega otroškega parlamenta.

OŠ Mokronog