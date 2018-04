Pomladni dan v Mokronogu

24.4.2018 | 13:40

Vir: internet

Mokronog - V torek, 16. aprila, je bila v kulturni dvorani v Mokronogu že tradicionalna prireditev v pozdrav pomladi, Pomladni dan.

Na tej prireditvi se s svojo ustvarjalnostjo in talenti predstavijo učenci od 1. do 5 razreda OŠ Mokronog. Letošnja tema je bila raznolikost pomladi; učenci so s svojimi pevskimi, plesnimi in gledališkimi nastopi prikazali muhasto vreme, razcvet narave in radovednost živali, prav tako pa so predstavili tudi šolski vsakdan. Nastope je z navdušenjem spremljala polna dvorana obiskovalcev; staršev, sorodnikov in krajanov, ki so otroke in njihove učiteljice nagradili s krepkim aplavzom.

OŠ Mokronog