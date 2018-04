DŠB Fest 2018

24.4.2018 | 09:00

Brežice - Pred natanko desetimi leti se je pričela tradicija vsem zdaj že dobro znanega glasbenega večera, ki nosi naziv DŠB Fest. Mlade in radovedne študentske glave so se sestale z željo, da ustvarijo projekt, ki bi za eno noč Brežice držal budne do jutranjih ur.

Deset let kasneje se lahko pohvalimo, da smo v naš mali kraj pripeljali mnoga velika imena nadarjenih glasbenih skupin. Ena izmed njih sta tudi Big Foot Mama in Queen Real Tribute, ki sta v soboto, 14. aprila, zatresla tla Mladinskega centra Brežice in okolice. Najprej nas je s starimi dobrimi hiti ogrela slovenska skupina Big Foot Mama, ki nam je privoščila to čast in premierno predstavila svoj nov album “Plameni”. Tako smo vse spomine dali na reset, bolečine na delete, strahove na delay in skozi užitek na replay odrolali do srbske tribute skupine legendarnim Queen-om. Nastop je bil tako podoživeto izpeljan, da smo večkrat pomislili, da nas je obiskal sam Freddie Mercury.

Če potegnemo črto, lahko zaključimo, da smo z jubilejnim desetim DŠB Festom Brežice zopet prebudili iz zimskega spanca in naredili otvoritev v pomladno-poletno dogajanje. Posebne zahvale gredo vsem obiskovalcem in podpornikom Društva študentov Brežice, zaradi katerih so naši projekti iz leta v leto večji in bolj uspešni.

Spremljajte nas še naprej!

Društvo študentov Brežice