FOTO: Požar v Krki

24.4.2018 | 14:55

Novo mesto - "V času malice med 11. in 12. smo se nahajali v gostišču Čefidelj, kjer se je dalo zaznati smrdeč vonj in pekoč občutek v grlu. Takrat dima še nismo opazili. Ugotavljali smo, od kje se je vzel ta grozen vonj, podoben gorečim gumam. Ko smo se vrnili z malice, smo zagledali tole. Če smo pred meseci iz Novega mesta proti Zalogu lahko opazovali katastrofo, smo ji bili danes spet skoraj priča pri pogledu iz Zaloga proti Novem mestu.

Pri klicu na 112 so nam povedali, da so o požaru, ki naj bi se po njihovih besedah zgodil v obratu tovarne Krka v Bršljinu, bili obveščeni s strani delavca v obratu. Tja naj bi bila napotena njihova enota. Slednji me je vprašal, od kje kličem in od kje vidim dim. Prosila sem jih, v kolikor so se vnele strupene snovi, naj o tem obvestijo šole in vrtce, naj otroci ne hodijo ven. Nakar mi je gospod na 112 povedal, da bodo oni že ustrezno poskrbeli za to. Sama sem obvestila vrtec Ciciban, saj se tam nahajajo moji otroci.

Zanima me samo, kaj smo vdihovali, glede na to, da sem bila v času požara v neposredni bližini. Pekoč občutek po grlu in glavobol nista bila prijetna izkušnja," je skupaj s fotografijama na naš spletni naslov poslala bralka.

»V enem od Krkinih proizvodnih obratov v Krki, v Ločni, je pri sanaciji strehe prišlo do vžiga strešne kritine. Požar je bil v nekaj minutah pogašen, nihče ni utrpel nobenih poškodb,« je za Dolenjski list sporočila Elvira Medved, vodja službe za odnose z javnostmi Krki.

J. A.