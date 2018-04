Zaletel se je v stanovanjski blok; previdno pri kurjenju kresov

24.4.2018 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 14.05 se je na Gubčevi cesti v Trebnjem voznik z osebnim vozilom zaletel v stanovanjski blok. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Oskrbeli so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ju odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu, so sporočili iz novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Odprli vrata stanovanja

Ob 11.11 so na Planinski cesti v Sevnici, gasilci PGD Sevnica, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Drevo oviralo promet

Ob 17.42 je na cesti Križaj – Čatež ob Savi v naselju Veliko Mraševo, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Oviro so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja, so zapisali z brežiškega centra za obveščanje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA , TP VEL. STRMICA, TP DOL PRI ZBURAH, TP SELA PRI ZBURAH;

- od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 11:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRAVBERK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri:

- od 8:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA;

- od 8:00 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA.

Previdno pri kurjenju kresov

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo skladno z določbami Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju upoštevati predvsem naslednje:

– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;

– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);

– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;

– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti;

– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;

– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasit, kurišče pa je priporočljivo prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo);

– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.

R. N.