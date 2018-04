Sprehod skozi bogato zgodovino novomeške ženske odbojke

24.4.2018 | 19:00

Udeleženke okrogle mize

Stanka Keglovič, poročena Dokl, in Cveta Penca, poročena Matjašič

Bojan Vernig

Katja in Jana Vernig

Novo mesto - Ženski odbojkarski klub Novo mesto je pred dnevi v okviru Štukljevega leta pripravil okroglo mizo z naslovom Sprehod skozi čas, na kateri so osvetlili izjemno bogato zgodovino ženske odbojke v Novem mestu. Udeležile so se jo nekatere nekdanje novomeške odbojkarice, ki so vsaka na svoj način zaznamovale obdobje, v katerem so igrale. S sprehodom skozi zgodovino pa je postregel Bojan Vernig, nekdanji igralec, dolgoletni trener in kasneje tudi predsednik ženskega novomeškega kluba, ki piše kroniko ženske odbojke v Novem mestu.

Začetki slovenske odbojke segajo v leto 1926, ko so se naši telovadci, na vsesokolskem izletu v Pragi, srečali z odbojko in jo prenesli v naše kraje, je dejal Vernig. Sokoli so se leta 1929 povezali v Sokolsko zvezo Kraljevine Jugoslavije, edino društvo, ki je bilo takrat sploh dovoljeno. Ko so ustanovili zvezo, so hitro razpisali tudi različna prvenstva, med drugim so se za naslov državnih prvakov potegovali tudi v odbojki. Leta 1931 v Mariboru organizirali tekmovanje za moške, teden kasneje v Zagrebu pa še za ženske. Prijavile so se tudi Novomeščanke, ki so v polfinalu z 2:1 premagale Susak - Rijeka, v finalu pa z 2:0 gladko izgubile z Mariborom. Tako so osvojile drugo mesto v državi, kar je bil prvi dosežek novomeške ženske odbojke.

Po drugi svetovni vojni odbojka je bila odbojka med najbolj priljubljenimi športi. Leta 1950 novomeške članice že republiške prvakinje in druge na državnem prvenstvu v Osijeku, mladinke pa druge v republiki in tretje na državnem prvenstvu. Kljub mladosti je ekipa beležila odlične rezultate in leta 1953 so bile članice znova republiške prvakinje, mladinke pa celo državne prvakinje. V ekipi je bila takrat tudi Stanka Keglovič, poročena Dokl, ki se spominja, da je bila igra precej drugačna od današnje. »Igralo se je zunaj v vsakem vremenu, zato je bila žoga, ko je padal dež, precej težka,« pripoveduje. Nepozabne spomine na tiste čase ima tudi Cveta Penca, poročena Matjašič, ki zase pravi, da ni bila ravno visoka, je bila pa hitra, zato je pobrala kar nekaj žog. »Igrale smo na lešu in to se mi še danes pozna na kolenih,« je dodala.

Med letoma 1964 in 1968 je sledil mrk ženske odbojke. Za ponoven vzpon je zaslužen Franc Pučko, ki je bil v 50. letih prejšnjega stoletja kreator tako moške kot tudi ženske odbojke. Zbral je mlade igralke in jih v nekaj letih pripeljal na prag zvezne lige. Z odbojko se je takrat začela ukvarjati tudi njegova hčerka Marjeta, ki se danes piše Jelić in ima za sabo izjemno bogato športno kariero. Leta 1973 so se udeležile kvalifikacij za prvo zvezno ligo, v katero sta se uvrstili le prvo- in drugouvrščena ekipa, Novomeščanke pa so bile na koncu tretje. Obstale so pred vrati prve lige, a kasneje se jim je vseeno ponudila možnost, da zaigrajo med najboljšimi, saj se je ekipa iz Vršca odločila, da ne napreduje v višji rang tekmovanja. A novomeške odbojkarice so se zaradi študijskih obveznosti temu izzivu tudi same odpovedale. Marjeta je bila takrat že v državni reprezentanci in dejali so ji, da če želi napredovati v člansko vrsto, mora igrati v prvi ligi. Zato se je odločila za odhod v zagrebško Mladost.

Novomeška ženska odbojka je nato z vsakim letom nekoliko nazadovala, kar je bila posledica menjave generacije. S trenerskega mesta se je poslovil tudi Franc Pučko, ki ga je zamenjal Janez Mohorčič, ki se je, sicer z manjšimi prekinitvami, kar nekaj let trudil z novomeško ekipo. Preporod novomeške odbojke se je znova začel, ko je vodenje ekipe prevzel Bojan Vernig, ki je že leta 1983 pomagal ekipi na kvalifikacijah za uspešno vrnitev nazaj v drugo slovensko ligo. Vrhunec so Novomeščanke doživele leta 2006, ko so visoko dvignile pokal za naslov državnih prvakinj. Glavni motor zmagovalne ekipe je bila ena najboljših slovenskih igralk Jana Vernig, ki je za slovensko reprezentanco odigrala okrog 60 tekem in se je po uspešni karieri v tujini vrnila v Novo mesto.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija