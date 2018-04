Zakaj pred kulturnim hramom požagali stara drevesa?

25.4.2018 | 11:35

Kulturni center Primoža Trubarja. (Foto: L. M., arhiv DL)

Šentjernej - Pred kratkim se je v rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca, oglasil Šentjernejčan z vprašanjem, zakaj so na parkirišču pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja nedavno posekali skoraj vsa drevesa. Prostor zdaj po njegovem mnenju deluje zelo prazen in pust, pa tudi kake sence ne bo poleti za »jeklene konjičke«. »Ali nameravajo posaditi kaj novega, katera drevesa,« sprašuje.

Direktor občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin je pojasnil, da so se odločili za posek, ker so bila tamkajšnja drevesa stara, vsako leto se je posušila kakšna veja, ki je odpadla. Poleg tega, da niso več predstavljala lepega izgleda, so s koreninskim sistemom »načenjala« asfalt in bila zato tudi že nevarna tako za ljudi kot »jeklene konjičke«. »Odločili smo se, da se zadeva uredi. V prihodnje bo tu zasajen drevored s platanami, v delu, kjer pa so bile nekoč lipe, pa so jih v preteklosti ravno tako posekali, a tega občan še ni opazil, pa bodo zasajene tudi lipe. Tudi za senco avtomobilov se v prihodnje ni potrebno bati,« odgovarja Hudoklin.

L. Markelj