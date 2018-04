Macedoni: Ne na državnozborske, ampak na lokalne volitve

Z leve proti desni: Janez Povh, Jasna Kos Plantan, Gregor Macedoni, Mojca Andolšek in Boštjan Grobler (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je na včerajšnji novinarski konferenci napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah, kjer bo nastopil kot neodvisni kandidat. Pri tem ne izključuje podpore še kakšne druge stranke. Za mandate v občinskem svetu se bo vnovič potegovala tudi njegova Lista Gregorja Macedonija, na kateri bodo tudi dosedanji svetniki, Janez Povh, Boštjan Grobler in Jasna Kos Plantan.

Ob napovedi kandidature so zbrani med drugim povedali, da so uresničili 90 odst. programskih usmeritev z zadnjih volitev, ko so se osredotočili na razvoj novomeške občine do leta 2020, začeto pa želijo nadaljevati in razmišljajo o razvoju do leta 2030. Župan je med drugim povedal, da je kandidaturo tako zgodaj napovedal, ker ga veliko ljudi o tem povprašuje, aktualni mandat pa je ocenil kot mandat velikih investicij. Po njegovi grobi oceni jih je bilo za 40 milijonov evrov. »Hkrati imamo več kot 20 projektov odobrenih in podpisanih za naprej, torej bo v naslednjih štirih letih zopet vsaj toliko investicij,« je povedal in poudaril, da na skorajšnjih državnozborskih volitvah ne bo kandidiral. K temu so ga sicer povabile nekatere stranke, a se je odločil ostati v lokalni politiki in nadaljevati začeto delo.

Macedonijev dosedanji program in načrte za naprej je včeraj osebno podprla tudi predsednica novomeške obrtno-podjetniške zbornice Mojca Črtalič Andolšek. Če bo na županovi listi kandidirala za občinski svet, pa se še ni odločila.

