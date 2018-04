Odstranili svastike

25.4.2018

Nestrpni grafit je kar nekaj časa kazil podobo mosta, a so ga pred dnevi umaknili.

Novo mesto - Pred približno dvema tednoma se je na začetku Kandijskega mostu pojavil grafit, napis Slovenije in ob njem dve svastiki. »Upam, da takšna sramota ne bo dolgo kazila podobe mesta. Me pa skrbi, saj je bil neki nestrpen grafit čez predsednika vlade v odstopu Cerarja in migrante kar lep čas na pročelju parkirne hiše pri stadionu, pa se ni nihče zganil. No, pred kratkim so ga končno umaknili,« je tedaj sporočila bralka, z novomeške občine pa so pojasnili, da so pa nemudoma naročili njegovo odstranitev, »ki naj bi bila izvedena v naslednjih dneh«.

Svastike je v tem času nekdo že sam porisal, a grafit je bil v začetku tedna še vedno tam, zato smo občino ponovno pobarali, zakaj ga niso umaknili: »Za odstranitev svastik smo se dogovorili s Komunalno Novo mesto. Glede na to, da gre za svastike na betonski ograji, jih niso mogli preprosto prepleskati. Za odstranitev so naročili posebna čistila, ki so ji že dobili, zato bodo zadevo v naslednjih dneh ustrezno sanirali.« In tudi so jo, saj nestrpnega grafita ni več.

Tekst in foto: M. M.

