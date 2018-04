Potepinke na gradu Rajhenburg

25.4.2018 | 10:00

Zaživela je knjižna polica za Potepinke iz knjižnice (Foto: Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg)

Brestanica - »John Lennon je v pesmi Imagine sanjal o lepšem svetu, o njem sanja pravzaprav vsak od nas. Svet pa smo ljudje in od nas samih je odvisno, v kakšnem bomo živeli. Vsak naš korak, naj bo še tako majhen, lahko prispeva h gradnji lepšega sveta«.« S temi besedami so v ponedeljek v Kulturnem domu Krško, enoti Grad Rajhenburg, v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško in osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško ter ob podpori Slavističnega društva Posavja pospremili v življenje knjižno polico za Potepinke iz knjižnice, so sporočili iz krškega kulturnega doma.

»Z dogodkom smo obeležili Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, pri tem pa združili več načel, ki se jih pri svojem delu ves čas poslužujemo – črpanje iz bogate dediščine, ki jo grad ponuja ter povezovanje in sodelovanje z drugimi ustanovami. Ena takih je Valvasorjeva knjižnica Krško, ki s svojim projektom Potepinke iz knjižnice uspešno promovira branje, širi bralno kulturo ter izboljšuje kakovost življenja prebivalcev občine Krško. Kot je povedala direktorica, Urška Lobnikar Paunović, je knjižna polica na gradu Rajhenburg tako že 11. zapovrstjo, kjer domujejo njihove knjige in se ponujajo v branje in izmenjavo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Z osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja aktivno sodelujejo v vseh enotah Kulturnega doma Krško. Šola je bila v okviru LEADER projekta Ustvarimo zeliščni vrt Posavja aktivno vključena v oblikovanje vrta. Tokrat so v svoji delavnici izdelali vitrino za knjige in kazalke z motivi cvetov, ki so jih učenci podarili prisotnim. Obeležitev Svetovnega dneva knjige je sovpadalo tudi s šolskim projektom Noč knjige, ki so se ga udeležili najbolj zagnani bralci, ki so osvojili bralno značko.

Učenci šole so dogodek zokrožili s prebiranjem v slovenščino prepesnjene pesmi Johna Lennona in s tem predali polico v uporabo, so še dodali.

M. Ž., Foto: Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg

