Krčani z Depeched drevi v Novem mestu

25.4.2018 | 10:30

Big band Krško (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Depeched je bil projekt Big banda Krško s katerim so krški glasbeniki leta 2013 navdušili na slovitem festivalu Jazz Montreux v Franciji. Koncert Depeched je posvečen glasbi znamenite skupine Depeche Mode. Krčani so se tedaj ne nek način postavili ob bok številnim zvezdnikom, ki so od leta 1967, odkar obstaja omenjeni festival, nastopili v Montreuxu (Ella Fitzgerald, Miles Davis, Nina Simone, Led Zeppelin, Sting ... ).

Depeched je veliko pozornosti vzbudil tudi med slovenskim glasbenim občinstvo, zato ga Krčani tudi pet let po Montreuxu še niso pokopali. Drevi se bodo z njim predstavili v Novem mestu v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v okviru Novomeškega abonmaja, ki prav z njihovim nastopom odpira letošnjo sezono. Na drevišnjem koncertu se bo krški orkester, ki letos praznuje štiridesetletnico delovanja, pod vodstvom dirigenta in saksofonista Aleša Suše predstavil s programom priredb skladb skupine Depeche Mode in nekaterimi skladbami članov orkestra. Koncert se bo začel ob 19.30.

I. V.