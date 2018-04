FOTO: Zasadili Vidkovo igrišče

25.4.2018 | 13:30

S skupnimi močmi nobeno delo ni pretežko...

... zlasti ob podpori nasmejanih otrok.

Novo mesto - Otroci in vzgojiteljice Vidka ter kolegice iz ostalih enot Vrtca Pedenjped, hišnik, ravnateljica, ostale strokovne sodelavke, okoli 15 zaposlenih z novomeške občinske uprave, dijaki in dijakinje Srednje kmetijske šole Grm in še kdo so današnje dopoldne preživeli na igrišču novega bršljinskega vrtca.

Kot smo poročali, so vzgojitelji s prostovoljci nedavno že urejali igrišča posamičnih enot, tokrat pa je bil največ pozornosti deležen prav Videk. »Trava in drevesa so že zasajeni, profesorji kmetijske šole so naredili načrt zasaditve še ostalih grmovnic, rož, zelišč ipd., naši vzgojitelji pa po metodi učenja NTC in ostalih sodobnih pristopov pripravljajo še vse ostalo za to čudovito igrišče,« je med delovno akcijo na hitro dogajanje orisala ravnateljica Meta Potočnik in dodala, da je pobudo za današnjo akcijo dala direktorica občinske uprave Novo mesto Vida Čadonič Špelič.

Dan je bil lep in nekaj otrok je z veseljem pomagalo pri urejanju svojega »drugega doma« z otroškimi samokolnicami in ostalim orodjem, večja skupina se je odpravila na sprehod, sicer pa malčki Vidka do dokončne ureditve uporabljajo tudi igrišče sosednjega Ostržka. Vidkovo igrišče pa bo po drugi strani na voljo tudi učencem sosednje OŠ Bršljin za čas popoldanskega varstva.

Tekst in foto: M. M.

Galerija