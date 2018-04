Po delavce čez mejo; Predvolilna retorika na seji občinskega sveta v Novem mestu

25.4.2018 | 17:30

V gostinstvu se srečujejo s pomanjkanjem ustreznega kadra, na ZSSS pa opažajo, da se delodajalci po delovni sili tudi v tej panogi obračajo čez mejo, na trge nekdanje Jugoslavije. Med drugim to predstavlja problem, saj gre za cenejšo delovno silo in je potem težje doseči dvig plač za domače delavce, ne na novinarski konferenci pred praznikom dela med drugim omenil predsednik območne ZSSS Igor Iljaš. Kaj je še povedal o trgu dela in položaju delavcev pri nas, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

KDO KOMU MAHA?

Na seji občinskega sveta MO Novo mesto se je že močno čutil predvolilni duh. Med drugim so padale težke obtožbe, tudi o odvzemu dostojanstva, moči in vloge. Kdo je ali ni komu mahal, ob vsem tem pa še, kaj so se vendarle uspeli dogovoriti svetniki in svetnice, poroča sveže tiskan časopis.

MEDVED POKONČAL KOZO

Narava se je prebudila iz zimskega spanja, z njo pa tudi medvedi. Eden od njih je na začetku meseca na pašniku na Selih pri Šumberku požrl kozo, nam je sporočil bralec. Na Zavodu za gozdove Slovenije so nam povedali, da ni razloga za preplah, saj da primer v ničemer ne odstopa od preostalih škodnih dogodkov, ki jih je povzročil medved.

TA TEDEN PRILAGAMO ŽIVO

Tudi o tem podrobneje v časopisu, ki smo mu pred prazniki brezplačno priložili še Živo. V njej pišemo o Bazi 20, se pogovarjamo z naj ginekologinjo po mnenju bralcev Vive Martino Bučar in predstavljamo umetniška dela invalidov - tetraplegikov.

