Najprej trčil v izložbeno okno, nato pa še v hišo

25.4.2018 | 12:20

Voznik se je najprej zapeljal v izložbeno okno, kasneje pa v hišo. (Foto: PP Trebnje)

Tovornjak, v katerem sta se skrivala dva državljana Nigerije. (Foto: PMP Obrežje)

Policisti Policijske postaje Trebnje so bili včeraj nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem, kjer je 84-letni voznik avtomobila na parkirišču pred poslovno stavbo namesto na zavoro pritisnil na plin in trčil v izložbeno okno. Kasneje je prestavil v vzvratno prestavo, zapeljal preko parkirišč in preko ceste ter trčil še v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi povzročitve prometne nesreče izdali plačilni nalog.

Spet lepo število nezakonitih prehodov državne meje

V jutranjih urah so metliški policisti pri Drašičih izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, državljana Tunizije in državljana Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Črnomaljski policisti pa so pri Bojancih med varovanjem državne meje prijeli tri državljane Pakistana. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

Policisti PMP Obrežje so ob pregledu tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli dva državljana Nigerije, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

Kraja na parkirišču

Na parkirišču na Vavpotičevi ulici v Novem mestu je nekdo iz odklenjenega tovornega vozila odnesel denar in lastnika oškodoval za 300 evrov.

