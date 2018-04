Nižja realizacija zaradi suhokranjskega vodovoda

25.4.2018 | 14:30

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan

Zaključni račun je predstavila Mira Barbo

O stanju varnosti v mirnopeški občini je govoril komandir PP Novo mesto Tomaž Slak

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji seji pod drobnogled med drugim vzeli zaključni račun občine za lansko leto, ki je pokazal, da je bila realizacija proračuna precej nižja od načrtovanega. Prihodki so bili realizirani v višini slabih 3,7 milijonov evrov oz. 57,6 odstotno, odhodki pa dobrih 4,1 milijonov oz. 63,3 odst. glede na veljavni proračun. Približno 56 odst. odhodkov preteklega leta so namenili za naložbe.

Kot je pojasnila Mira Barbo iz občinske uprave so razlogi za nižjo realizacijo znani, gre predvsem za zamik pri izvajanju največjih investicij in o njih so redno govorili na sejah občinskega sveta, še posebej ob sprejemanju prvega rebalansa proračuna v mesecu maju. »Tedaj smo pojasnili, da so vse nedokončane investicije in vse prevzete, a še neplačane obveznosti iz preteklega leta prioritetno vključene v proračun tekočega leta. Z rebalansom smo proračun morali uravnotežiti, prihodki in investicijski izdatki so bili načrtovani optimistično. Obveznosti so bile uspešno poravnavanje brez zamudnih obresti ali težav pri izvajanju obveznih javnih služb, ki jih financira občina,« je povzela.

Kljub nižji realizaciji je bilo v preteklem letu veliko narejenega, je nadaljevala. Izvrševanje proračuna sta zaznamovali dve največji naložbi občine v tem obdobju, to je gradnja športne dvorane, ki se je lani tudi zaključila, in izgradnja suhokranjskega vodovoda, ki se bo zaključil letos. Sicer pa so med drugim zgradili še javno razsvetljavo na Šrangi in kanalizacijo na Postaji, postavili električno polnilno postajo v Mirni Peči in začeli z rekonstrukcijo večnamenskih prostorov v stari šoli za muzej Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka in ostalih poznanih Mirnopečanov.

»Za financiranje izgradnje dvorane in suhokranjskega vodovoda smo v preteklem letu deloma zalagali tudi lastna sredstva, saj je sofinanciranje s strani države je potekalo neenakomerno. Za to smo med letom dajali na stran določen denar, najet je bil tudi namenski kredit za financiranje vodovodnega infrastrukturnega projekta,« je med drugim dejala. Svetniki so zaključni račun sprejeli, pregledal ga je tudi nadzorni odbor, a ni zaznal nobenih nepravilnosti.

V nadaljevanju seje so dali soglasje v poročilu za leto 2017 in načrtu dela za leto 2018 Knjižnici Mirana Jarca, sprejeli poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk ter poročilo o izvajanju pokopališče in pogrebne dejavnosti za lani in načrt za letos ter se seznanili z letnim poročilom o delu nadzornega odbora in informacijo o stanju varnosti v občini, ki jo podal komandir Policijske postaje Novo mesto Tomaž Slak. Izpostavil je porast vlomov v počitniške objekte in v nekaj stanovanjskih hiš, teh je bilo kar 33. Poudaril je, da je teh kaznivih dejanj v zadnjem času ni, saj so prijeli skupino, ki delovala na širšem območju, ne le pri njih.

Naj dodamo, da so mirnopeški svetniki dali tudi soglasje za višjo ceno pomoči na domu, vendar povišanje ne bo bremenilo uporabnike, temveč občinski proračun.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija