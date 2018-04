FOTO: 24. Lesarijada

25.4.2018 | 19:00

Kočevje - V Kočevju je včeraj potekala 24. državno tekmovanje srednjih lesarskih šol Slovenije. Organizator letošnje Lesarijade je bila tokrat že tretjič Gimnazija in srednja šola Kočevje, na njej pa je sodelovalo vseh 10 lesarskih šol iz vse Slovenije in Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Srednja šola in dom.

Dijaki so se pomerili v petih disciplinah. Glavna je bila ročna obdelava lesa, pri kateri so morale tričlanske ekipe izdelati eno izmed vezi, ki se uporabljajo za izdelavo stavbnega pohištva, pri čemur so morali med dvema pripravljenima vezema izžrebati tisto, ki so jo nato morali narediti. Časa za izdelavo so imeli 20 minut, komisija pa je nato ocenila natančnost izdelave, zvitoperjenost, hlapni oz. tesni prileg ter zračnost med stiki.

Druga tekmovalna panoga, ki je tako kot izdelava vezi potekala v mizarski delavnici srednje šole, je bila izdelava intarzije, pri kateri so tekmovalci polagali različne furnirje v sliko, komisija pa je v okviru posebne panoge ocenila tudi fotografije, ki so jih dijaki dostavili že prej, narediti pa so jih morali na temo domače obrti. Dve tekmovalni panogi pa sta bili športni: dijaki so se pomerili v malem nogometu in igri trojk v košarki.

V seštevku ocen vseh petih panog se je z osvojenimi 44 točkami najbolje odrezala Lesarska šola Maribor, Srednja šola, 2. mesto je osvojila Gimnazija in srednja šola Kočevje, ki je zbrala dve točki manj, tretji pa je bil ŠC Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo s 36 točkami. Kočevci so osvojili 1. mesto v fotografiji, 2. v košarki in 3. v nogometu. Od ekip šol z območja, ki ga pokriva Dolenjski list, gre pohvaliti še ekipi ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska šola in vzgojiteljska, ki se je pomerila v ročni obdelavi lesa, saj so osvojili prvo mesto, ter ŠC Krško-Sevnica, Srednje šola Sevnica, ki so izdelovali intarzijo, saj so naredili drugo najboljšo.

Besedilo in foto: M. L.-S.

