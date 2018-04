Ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje

Učenci vseh brežiških osnovnih šol so v sklopu projekta Zeleno Posavje prejeli hišne posodice za odpadno jedilno olje. (Foto: Komunala Brežice)

Brežice - Komunala Brežice je v Brežicah na novo postavila ulične zbiralnike za odpadno jedilno olje, je sporočila vodja sektorja splošnih služb Petra Grajžl. Zbiralniki zdaj tako stojijo na treh lokacijah v mestu: pri osnovni šoli, Mladinskem centru in v Slomškovi ulici.

Čemu (naj) služijo zbiralniki, je Komunala občanom sporočila s prav posebnim dogodkom, ki ga je pripravila ob dnevu Zemlje. K sodelovanju je povabila učence, starše, učitelje osnovne šole ter druge občane in otrokom je pripadla čast, da so v ulični zbiralnik pri šoli zlili prve litre odpadnega olja.

Iz enega litra olja, kot pravi direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič, lahko s predelavo pridobijo devetdeset odstotkov biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostalo je glicerin, ki ga uporablja farmacevtska industrija.

»Ste vedeli, da en liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode,« je skoraj sto otrok iz treh razredov brežiške šole nagovoril Zupančič ter jih povabil, da skupaj s starši v prihodnjem mesecu pridno polnijo hišne posodice, ki so jim jih razdelili brezplačno.

Za dobro motivacijo otrok so v Komunali pripravili tudi nagradni natečaj, ki bo potekal ves prihodnji mesec. »Otroci bodo skupaj s starši pravilno shranjevali olje in ga v šolo prinesli konec maja, kjer ga bomo stehtali in pozneje tudi odpeljali. Razred, ki bo zbral največ odpadnega olja na učenca, bomo nagradili s celodnevnim kopanjem in picami,« je za konec otroke k sodelovanju spodbudil Zupančič.

»Jedilno olje je odpadek, škodljiv za naravo. Večina ga ne konča na pravem mestu. Pogosto se znajde v naravi, kanalizaciji ali na kompostu, s tem pa ne poskrbimo, da bi se ta odpadek ponovno uporabil,« v sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje v Komunali Brežice sporočajo o tem kuhinjskem odpadku, ki sodi med nevarne odpadke, in ga je zato treba ločevati in shranjevati ter oddajati posebej.

M. L.