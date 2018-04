Psi ogrožali ovce

26.4.2018 | 07:00

Včeraj ob 6.45 uri se je v Slovenski vasi, občina Šentrupert, pri delu poškodovala delavka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo oskrbeli v zdravstvenem domu in odpeljali v UKC Ljubljana.

Psi pobegnili

Ob 8.30 so gasilci PGD Sobrače v naselju Pusti Javor, občina Ivančna Gorica, odstranili nevarnost pobeglih divjih psov, ki so ogrožali bližnje ovce.

Obstal v dvigalu

Ob 10.20 je na Seidlovi cesti v Novem mestu, v večstanovanjskem objektu, v pokvarjenem dvigalu ostal ujet občan. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom rešili osebo iz dvigala in o okvari obvestili vzdrževalno službo.

Drevo na cesti

Ob 13.04 je na cesti pri Slamni vasi, občina Metlika, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Slamna vas so drevo razžagali in odstranili.

Iztekala nafta

Ob 16.06 je na cesti Novo mesto—Soteska od Topliške ulice do naselja Srebrniče v občini Novo mesto iz tovornega vozila iztekla nafta. Gasilci GRC Novo mesto so skupaj z delavci Cestnega podjetja Novo mesto izteklo nafto na cesti v dolžini 3 kilometrov in na parkirišču pri naselju Srebrniče posuli z vpojnim sredstvom in očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu 2. PROTI GRČ VRHU - DOLINA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA-HENČEK;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE;

- od 10.00 do 10.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, TP VAVTA VAS, TP ŠOLA VAVTA VAS, TP POTOK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivanjše Grič izvod Grič in Oštrc izvod Oštrc vas med 8. in 14. uro.

M. K.