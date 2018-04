Tretja veja podzemeljske Rastoče knjige namenjena ljubezni

26.4.2018 | 11:05

Podzemelj - V podzemeljski osnovni šoli so včeraj pripravili dan odprtih vrat, na katerem je na stilizirani beli brezi, ki stoji na šolskem hodniku, zrasla tretja veja Rastoče knjige. Prva je bila namenjena Adolfu Rajmundu Juliju Pirschu, ki se je leta 1858 rodil v Gradcu v Beli krajini, zaslovel pa je predvsem kot portretist. Drugo so namenili multikulturnosti, letošnjo, tretjo pa ljubezni. Seveda ljubezni do vsakogar in do vsega, kar je okrog nas, tudi do knjige, kot je v uvodnem nagovoru dejal ravnatelj Stanko Vlašič.

Polno športno dvorano obiskovalcev so pozdravili še metliški župan Darko Zevnik, v imenu bralne značke pisatelj Slavko Pregl ter direktor direktorata za osnovno šolstvo pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Gregor Mohorčič. O rastoči knjigi pa je spregovoril njen duhovni oče dr. Jani Gabrijelčič, ki je bil tudi slavnostni govornik.

V bogatem kulturnem programu so nastopile skoraj tri četrtine vseh podzemeljskih osnovnošolcev in pevec Andraž Hribar.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

