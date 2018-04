V Dobravi delajo dobro potekajo

26.4.2018 | 19:05

Promet v Dobravi ureja semafor.

Dobrava pri Škojcjanu - V Dobravi pri Škocjanu že nekaj časa poteka težko pričakovana prenova in ureditev regionalne ceste skozi vas, ob kateri bodo vaščani prišli tudi do prepotrebnega pločnika.

Dela na okrog 700 metrov dolgem odseku so razdeljena v faze in izvajalec del - boštanjske Gradnje - so se najprej lotile krajšega odseka od začetka vasi iz smeri avtoceste. Promet poteka izmenično enosmerno, postavljeni so semaforji.

Kot je povedal škocjanski župan Jože Kapler, se bodo dela v kratkem nadaljevala od križišča do mostu pri reki Krki, kjer bodo obenem urejali še vodovod v okviru hidravličnih izboljšav. Z izvajalcem del so zelo zadovoljni. Po besedah župana se bo obnova državne ceste, ravno tako pod vodstvom Direkcije RS za infrastrukturo, kmalu lahko začela tudi na Bučki, kjer je razpis za izvajalca del v pripravi. Verjetno bo najprej na vrsto prišel najmanj problematične odsek od Jerman Vrha do gasilskega doma na Bučki.

Besedilo in foto: L. Markelj