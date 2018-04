Krka izgubila proti Rogaški

26.4.2018 | 08:50

Marko Jošilo je včeraj bil prvi strelec Krke. (Foto: I. V., arhiv DL)

Rogaška Slatina - Včeraj so se odvila vsa štiri srečanja 11. kola Lige Nova KBM za prvaka. Krka je gostovala pri Rogaški in izgubila z 78:88. Košarkarji Rogaške so tako prehiteli Novomeščane, ki so zdaj na četrtem mestu Lige Nova KBM.

Krkaši so začeli zelo slabo in pred koncem prvega polčasa zaostajali že za 19 točk. V drugem polčasu so se povsem vrnili v igro, v 36. minuti celo povedli, a jim je na koncu zmanjkalo moči za popoln preobrat. Prvi strelec pri Krki je bil Marko Jošilo z 18 točkami, zbral je tudi 8 skokov.

Novomeščani imajo sedaj šest zmag in pet porazov, v prihodnjem krogu pa jih v soboto, 28. aprila, ob 19. uri čaka domača tekma s Šenčurjem.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi povedal: »Premehko smo odprli tekmo in dovolili Rogaški, da nam uide na visoko prednost. Potem smo jih lovili in celo ujeli, a porabili preveč moči, da bi bolj pametno odigrali končnico.«

* Dvorana Rogaška Slatina, gledalcev 700, sodniki: Krejić, Milanović (oba Kranj), Savić (Ljubljana).

* Rogaška: Kosič 6 (1:2), Davis 9 (1:4), Đuranović 2 (2:2), Fon 17 (2:3), Nikolić 17 (2:4), Batur 5 (0:1), Šantelj 2, Holcomb 12 (2:2), Drobnjak 18 (1:2).

* Krka: Marinelli 10 (2:2), Bratož 12 (3:5), Cinac 6 (2:2), Dimec 9 (5:7), Đapa 4 (4:4), Jošilo 18 (4:6), Zagorac 14 (4:4), Kovačevič 3, Fifolt 2.

* Prosti meti: Rogaška 11:20, Krka 24:30.

* Met za tri točke: Rogaška 13:28 (Drobnjak 5, Fon 3, Nikolić 3, Kosič, Batur), Krka 8:27 (Jošilo 2, Zagorac 2, Marinelli 2, Bratož, Kovačevič).

* Osebne napake: Rogaška 26, Krka 28.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.