FOTO: Na Šmihelskem mostu zagorel avto

26.4.2018 | 09:40

Foto: Anže Bojanc

Novo mesto - Danes ob 7. zjutraj je v križišču Topliške in Kandijske ceste v Novem mestu (na Šmihelskem mostu) gorelo osebno vozilo. Pogasili so ga gasilci GRC Novo mesto, ki so odprli pokrov motorja, odstranili vozilo in sprali cestišče. Vozilo je popolnoma uničeno, na svoji spletni strani poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

J. A.