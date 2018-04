Krčani z Aluminijem neodločeno

26.4.2018 | 10:05

Vir fotografije: spletna stran NK Krško

Kidričevo - Nogometaši Aluminija in Krškega so se včeraj v zaostali tekmi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Krčanom se je dolgo nasmihala sploh prva prvoligaška zmaga v Kidričevem, a v izdihljajih tekme so domači, ki sicer niso bili posebej nevarni, prišli do najstrožje kazni in izenačenja. Na lestvici se tako ni spremenilo praktično nič, Krško je še vedno sedmo, Aluminij pa osmi, razlika med obema pa je še vedno sedem točk, je poročala STA.

* Športni park, gledalcev 150, sodniki: Vinčić (Maribor), Klančnik (Slovenj Gradec) in Kovačič (Ljubljana).

* Strelca: 0:1 Škrbić (57.), 1:1 I. Mensah (89./11 m).

* Aluminij: Kovačić, Jurčević, Zeba, Martinović, Jakšić, Petrovič, Ivančić (od 68. Marinšek), Tahiraj (od 79. Štor), Horvat, I. Mensah, Nunić (od 62. Kidrič).

* Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Kulinitš, Da Silva (od 71. Nesher), Volarič, Ogrinec (od 82. Kovačič), Mujan, Škrbić, Mandić (od 74. Hing-Glover).

* Rumena kartona: Horvat; Krajcer.

* Rdeči karton: /.

M. Ž.