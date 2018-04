Ženo pretepal, ustrahoval, ji grozil z ubojem…

26.4.2018 | 11:50

V včerajšnjih dopoldanskih urah so bili na Policijski upravi Novo mesto obveščeni o nasilju v družini. Z zbiranjem obvestil in preverjanjem okoliščin so policisti ugotovili, da je 55 letni moški več let izvajal psihično in fizično nasilje nad ženo. Ženo je pretepal, ustrahoval, z njo grdo ravnal, ji omejeval svobodo in ji grozil z ubojem. Žrtev si iz strahu, da bo grožnje tudi izvršil, ni upala nasilja prijaviti. Nasilje je stopnjeval do te mere, da je v noči na torek za izvajanje fizičnega nasilja uporabil električni paralizator in žrtev poškodoval, da je potrebovala zdravniško pomoč. Policisti so 55-letnemu nasilnežu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi nasilja bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.

»Nasilje v družini (nasilje nad žensko) praviloma ne preneha samo od sebe, temveč se stopnjuje. Pomembno je, da žrtve ali kdo drug nasilje v družini prijavi takoj - na policijo, tožilstvo, center za socialno delo, nevladne organizacije - in tako naredimo vse za razumevanje in izvajanje ničelne tolerance do nasilja,« so opozorili na PU Novo mesto

Pijani 72-letni mopedist zapeljal s ceste

Nekaj po 13. uri so bili policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice obveščeni o prometni nesreči pri Stavči vasi. 72-letni voznik mopeda je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je mopedist vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,55 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Ob aluminijaste cevi

Z dvorišča stanovanjske hiše v Malem Podlogu je nekdo med ponedeljkom in torkom odnesel 12 aluminijastih cevi. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Peterica Alžircev preplavala Kolpo

V Vinici so črnomaljski policisti v jutranjih urah izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so preplavali Kolpo in tako nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

M. Ž.