Po Brezovici na vrsti Livada, sledi Cikava

26.4.2018 | 14:30

Predsednik uprave CGP Novo mesto Martin Gosenca in novomeški župan Gregor Macedoni.

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca sta danes na rotovžu podpisala pogodbo za komunalno urejanje gospodarske cone Livada. »Kot veste, smo lani uredili cono Na Brezovici, zdaj se lotevamo Livade, kjer od njenega nastanka ni bila urejena osnovna komunalna infrastruktura,« je ob podpisu povedal župan.

Kot smo poročali, je občina že prej pristopila h izgradnji dveh opornih zidov na Livadi, kar je bilo vezano na investicijo Elesa, sedaj pa je na vrsti izgradnja celovite javne gospodarske infrastrukture, od meteornih in fekalnih vodov do prenove cest in postavitve javne razsvetljave. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov z davkom, od tega je občini uspelo pridobiti 1,5 milijona evropskih sredstev. »Livado smo že pred dvema letoma prijavili na razpis in takrat izpadli, ker smo gradbeno dovoljenje dobili dva dneva prepozno. Danes bi temu rekel, da je šlo za »srečo v nesreči«, saj smo zaprosili za trikrat nižji znesek kot sedaj, ko smo uspeli,« je še dodal župan.

Delavci CGP bodo na terenu takoj po praznikih, je povedal Gosenca, rok za dokončanje del pa je 31. avgust letos.

Na Livadi je vrsta podjetij, med drugim je tam Roletarstvo Medle lani odprlo športno dvorano, težnje po razvoju storitvene dejavnosti po županovih besedah kažejo tudi ostali. S pogodbo so se namreč med drugim zavezali, da se bo z ureditvijo cone odprlo več kot 50 novih delovnih mest. K temu je pristopilo nekaj tamkajšnjih podjetij, med njimi tudi Tiskarna Novo mesto, »sestrska« družba CGP. »Ko smo širili Tiskarno, smo se srečali z vsemi specifikami trenutne komunalne infrastrukture, nekateri vodi so bili speljani kar po sredini zelenice, brez kakršnih koli označb, da so tam zgrajeni. Tako da bo to zahteven projekt, ki bo terjal še veliko usklajevanj,« je dodal Gosenca.

Njihova želja je bila tudi, da bi dogradili ceste v bližini in promet obrtne cone speljali neposredno na Straško cesto. Tako bi Vavpotičevo ulico mimo stanovanjskih blokov povsem razbremenili kamionov, a zaradi dveh nerešenih pravno-premoženjskih zadev danes podpisana pogodba tega ne vsebuje. »Bo pa to naša prioriteta za naprej,« je zagotovil Macedoni.

Tekst in foto: M. Martinović