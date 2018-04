Mestno jedro bogatejše za Skriti park

26.4.2018 | 12:40

KS Center je bogatejša za manjši park, ki so ga prvi obiskovalci dobro sprejeli.

Le kaj je na vrhu kamnitih stopnic? Skriti park!

Novo mesto - Še nedolgo nazaj je bilo ob Vrhovčevi ulici med knjižnico Mirna Jarca in Situlo na vrhu kamnitega obzidja zgolj zaraščeno manjše zemljišče, od včerajšnjega uradnega odprtja pa je tam zaživel Skriti park. Ime je dobro izbrano, saj ga bodo prvi obiskovalci morali najprej poiskati, zato namig: če se odpravite iz smeri knjižnice, boste na desni strani ulice opazili večje kamnito obzidje in v njem ozko strmo stopnišče. To je prava pot do zgornje zelenice in klopic novega parka.

Zamisel za park je nastala pri odboru za prostor krajevne skupnosti Center, ki je v lanskem letu zemljišče uredila, idejno zasnovno in nadzor nad izvedbo del pa sta izvajali arhitektki, članici omenjena odbora in krajanki KS Center Urška Račečič Skrt in Natalija Zanoški. Za izvedbo je poskrbelo podjetje Trata, za svetovanje pri zasaditvi pa dr. Peter Železnik, prav tako sokrajan KS Center. Zasnovo in izvedbo urbane opreme je priskrbelo Društvo Est=etika v sodelovanju s Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Šolskega centra Novo mesto v sklopu razpisa MO Novo mesto za projekte na področju kulture v letu 2017. Ureditev parka sta tako financirali KS Center in MO Novo mesto.

Včerajšnje otvoritve ob slastnih palačinkah in vrhunski kapljici se je udeležilo več kot 50 ljudi, večinoma prebivalcev središča mesta, uradno pa sta park v želji, da bo dobro obiskan tudi v bodoče, namenu predala predsednik KS Center Matija Škof in novomeški župan Gregor Macedoni.

Tekst in foto: M. Martinović

