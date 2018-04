Šesti Posavski festival pohodništva

26.4.2018 | 19:00

Vir fotografije: projekcija na novinarski konferenci Centra za podjetništvo in turizem

Krško - Jutri se v Posavju začenja 6. Posavski festival pohodništva, ki bo v spomladanskem delu, do vključno 1. julija, ponudil 25 pohodov v šestih občinah širšega Posavja, v jesenskem pa še vsaj 10 tovrstnih prireditev. Lanski festival je skupaj obiskalo približno 2.000 pohodnikov, zanimanje zanj vsako leto raste.

Direktor krškega Centra za podjetništvo in turizem Franc Češnovar je povedal, da festival pripravljajo s sodelovanjem območnih turističnih ponudnikov, zavodov in društev. Ta sicer prinaša organizirane pohodniške, kolesarske in konjeniške ture. Pohodi so strokovno vodeni in vključujejo posavsko gastronomijo in lokalne zanimivosti ter predstavljajo posavsko naravno in kulturno dediščino.

Pomladni del festivala bodo v Loki pri Zidanem Mostu s tradicionalnim pohodom po poteh tamkajšnje krajevne skupnosti začeli jutri, sledil bo prvomajski pohod na Planino nad Podbočjem. Prvi pohodniški sklop bodo 1. julija končali z bosonogim pohodom na Sv. Vid. Ta pohod sodi med letošnje novosti, med katerimi je Češnovar navedel še voden pohod po krškem mestnem jedru, ki bo hkrati s krškim festivalom piva in malih pivovarjev 26. maja potekal na vsake tri ure.

Podatki o posavskih pohodih in drugi območni turistični ponudbi so med drugim dostopni na spletu, festival pohodništva pa sodi med letošnjih 11 tovrstnih festivalov projekta Slovenija hodi, ki ga podpira tudi Slovenska turistična organizacija.

Več v aktualni številki Dolenjskega lista.

B. B.