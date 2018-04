Nadzorni odbor naštel kar precej spornih odločitev

26.4.2018 | 13:40

Jože Muhič

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice je imela lani za 5,7 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 5 milijonov odhodkov, je pokazal zaključni račun, ki so ga topliški občinski svetniki obravnavali na včerajšnji seji. Proračunski presežek je predvsem zaradi zamikanja nekaterih investicij v letošnje leto, je pojasnil župan Jože Muhič.

Gre predvsem za projekte povezane z gradnjo suhokranjskega vodovoda in pločnikov, pri čemer je župan opozoril na težave občine pri pridobivanju zemljišč, »saj želijo nekateri občani pri tem izsiliti več, kot je okusno.«

Marjan Štangelj

Marjana Štanglja (LZPODT) je glede tega zanimalo, ali so take zahteve posledice dejstva, da je občina pred časom za zemljišče, ki ga potrebuje za izvedbo preboja Pionirska-Roška, v enemu primeru lastniku plačala nesorazmerno visoko kupnino. Muhič je pojasnil, da gre bolj za kake stare zamere in nenavadne zahteve lastnike (eden je denimo zahteval, da župan Muhič pri novomeškem kolegu Gregorju Macedoniju najprej doseže prestavitev neke poti na Uršnih selih), glede visoke kupnine za zemljišče, ki ga občina potrebuje za preboj Pionirska-Roška, pa je dejal, da so takrat za zemljišče res plačali 6.000 evrov, a so na ta način lahko pravočasno dobili gradbeno dovoljenje in bili z njim uvrščeni v državni načrt razvojnih programov, tako da bodo letos in prihodnje leto za gradnjo ceste dobili 700.000 evrov. »V teku so zaključna pogajanja za sofinancersko pogodbo, po počitnicah pa začnemo z gradnjo preboja,« je povedal Muhič.

Janez Pavlin

Alojz Puhan (LIZERO) , ki je bil eden od svetnikov, ki se je aktivno vključil v pogovore z lastniki zemljišč, je še dodal, da očitkov o visoki kupnini na terenu ni zaznal, »so pa med vaščani agitatorji, ki lastnike prepričujejo, naj od občine iztržijo čim več.«

Jože Pavlin (LIZERO) je bil mnenja, da je občina za investicije lani namenila premalo, župan pa mu je odgovoril, da občino letos in v prihodnjih letih čakajo nekatere večje naložbe (čistilna naprava), zaradi česar so se odločili, da nekaj denarja prihranijo, poleg tega da v nekaterih primerih niso mogli natančno predvideti obsega sofinanciranja (preboj, suhokranjski vodovod).

Jure Filipovič

Jure Filipovič (SDS) je v razpravi o zaključnem računu opozoril na dejstvo, da nekateri ponudniki prenočitev lani niso plačali niti evra turistične takse, Štangelj pa je dodal, da je prepričan, da imajo v občini vsaj še enkrat več nočitev od prijavljenih. Župan obljubil, da bodo do majske seje opravili nadzor tega področja in svetnikom poročali o ugotovitvah.

Štangelj je opozoril še na sramotno podobo mostu v Dolenjskih Toplicah, ki je dotrajan in zaradi preozkega pločnika tudi zelo nevaren. Muhič je pojasnil, da je bil most, ki je v državni lasti, za sanacijo predviden že pred kakim letom, a so statiki po temeljitem pregledu predlagali obširnejšo rekonstrukcijo. Projektant novega mostu je zdaj s zavodom za varstvo kulturne dediščine uskladil podobo mostu, projekt je trenutno v recenziji, župan pa izvedbo pričakuje v naslednjem letu.

Takso bodo skoraj podvojili

Majda Gazvoda

Svetniki so sinoči sprejeli tudi nov odlok o mirujočem prometu, ki na najbolj obremenjenih parkiriščih v Dolenjskih Toplicah (pri pošti in na obeh parkiriščih za KKC-jem) parkiranje omejuje na največ dve uri (podrobneje nov režim predstavljamo v današnjem Dolenjskem listu), v prvi obravnavi pa je svet sprejel tudi odlok o turistični in promocijski taksi.

Občina je v skladu z novo zakonodajo turistično takso, ki trenutno znaša 1,265 evra, sprva nameravala dvigniti na 2 evra bruto. Od tega bi 1,6 evra predstavljal prihodek občine, 0,4 evra pa bi v skladu z zakonom za promocijske namene nakazali Slovenski turistični organizaciji (STO). Kot je pojasnila Majda Gazvoda, višja občinska svetovalka za gospodarstvo in družbene dejavnosti, so na pobudo nekaterih drugih turističnih občin (Podčetrtek, Šmarješke Toplice, Dobrna, Brežice, Ptuj …) znesek takse nato postavili na 2,5 evra bruto (2 evra za občino in 0,5 evra za STO) in jo tako uskladili z višino, kakršno bodo imeli tudi v primerljivih občinah.

Slavica Strajnar in Mojca Šenica

Svetniki so se v nadaljevanju skoraj peturne seje seznanili tudi s stališčem do pripomb, podanih na predlog novega odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov v občini, sprejeli letna poročila Osnovne šole Dolenjske Toplice, Zdravstvenega doma Novo mesto, Knjižnice Mirana Jarca, Policijske postaje Dolenjske Toplice, skupne občinske uprave, medobčinskega inšpektorata in občinskega gasilskega poveljstva, potrdili pa so tudi nove cene izvajanja pomoči na domu. Ta bo za uporabnike ostala enaka kot doslej, to je 5,5 evra na uro, občina pa bo k temu izvajalcem doplačala še 15,55 evra, kar je 1,29 evra več kot doslej.

Na meji legitimnosti, a brez škode

Matej Ivanko

Seja je postregla še s poročilom nadzornega odbora občine, ki ga je predstavil njegov predsednik Matej Ivanko. Pri nadzoru projekta gradnje pločnika v Meniški vasi je NO ugotovil, da je občina po nepotrebnem uredila tudi dovoz na dvorišču fizične osebe, pri nadzoru prireditev in dogodkov pa NO občini priporoča, naj preveri možnost zmanjšanja študentskega dela in v pogodbah z izvajalci natančneje opredeli, kdo je dolžan poravnati določene obveznosti.

NO je imel pomisleke tudi pri preverjanju napredovanj v občinski upravi, kjer je denimo prišlo do spremembe naziva delovnega mesta in s tem do napredovanja v višji plačilni razred, konkretno delovno mesto pa je ostalo enako. Problematično in po mnenju NO tudi nepotrebno je bilo tudi naročilo novega prireditvenega paviljona na Sokolskem trgu, ki je po dveh letih od postavitve, za katero je občina plačala skoraj 32.000 evrov, že v zelo slabem stanju. NO je preveril tudi projekt gradnje čistilne naprave, pri katerem občini očita negospodarno in okoljsko sporno ravnanje.

Albin Murn

Župan Muhič je poročilo nadzornega odbora označil za nekorektno, saj da vsebuje preveč pavšalne ocene. Glede čistilne naprave je dejal, da je do zastoja pri projektu prišlo zaradi pritožbe neizbranega ponudnika, ki je bila po njegovem mnenju neutemeljena, a je državna revizijska komisija razpis kljub temu razveljavila. Dodal je, da je občini po vrsti zapletov zdaj le uspelo izbrati izvajalca (GH Holding in Esotech), odločba o izbiri pa bo, če ne bo pritožb, pravnomočna sredi maja. »Cena, ki smo jo dosegli, je ugodna,« zagotavlja Muhič.

Glede paviljona je župan dejal, da projekt res ni bil najbolj posrečen, na kar da je sam opozarjal že takrat, ko je projekt potrjeval občinski svet, pri gradnji pločnika v Meniški vasi pa do nepravilnosti po njegovem mnenju ni prišlo. Glede sistematizacije delovnih mest in napredovanj v občinski upravi je delaj, da so na ta način popravljali nekatere krivice iz preteklosti, da pa bi bili na občini res lahko bolj pozorni pri naročanju študentskega dela.

»Iz poročila NO je razvidno, da so nekatere zadeve na meji legitimnosti, menim pa, da občina bistvene škode pri tem ni utrpela,« je poročilo komentiral Pavlin.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

