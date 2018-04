V Brestanici novo krožišče z navezovalno cesto

26.4.2018 | 15:15

Nova pridobitev bo izboljšala prometno varnost. (Foto: Občina Krško)

Brestanica - Župan občine Krško Miran Stanko in predsednik sveta krajevne skupnosti Brestanica Vlado Bezjak sta včeraj odprla novo krožišče na državni cesti Brestanica – Podsreda z novo navezovalno cesto pri bazenu Brestanica. Projekt, vreden 1,1 milijona evrov, je vključeval še ureditev parkirišča pri bazenu, izgradnjo mostu preko potoka ter ostalo infrastrukturo - od javne razsvetljave do pločnikov, kolesarske steze, dveh avtobusnih postajališč, meteorno in fekalno kanalizacijo. Hkrati so namenu predali tudi nekaj več kot 388.000 evrov vredno novo kanalizacijsko omrežje Jetrno selo, so sporočili iz krške občine.

Kot je poudaril župan, je bil projekt izgradnje krožišča, ki je potekal od novembra leta 2016 do konca leta 2017, zasnovan predvsem z namenom izboljšati prometno varnost na območju križišča državne ceste Podsreda - Brestanica in odcepa na lokalno cesto proti Armeškem, cestne povezave proti Jetrnemu selu ter razbremenitev območja ob osnovni šoli in vrtcu. Zdaj ves promet, ki je prej potekal mimo šole in vrtca, namreč teče po krožišču, mimo bazena in po preurejenem križišču proti Jetrnemu selu. Del ceste mimo šole in vrtca je sedaj na voljo le pešcem in kolesarjem, za motorni promet pa je zaprt.

Lani zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Jetrnem selu obsega 1265 metrov kanalizacije, 220 metrov tlačnega voda, dve črpališči, hkrati pa so položili tudi cevi za širokopasovne povezave.

Dogodek, ki ga je povezovala Margareta Marjetič, so popestrili učenke in učenci OŠ Adama Bohoriča Brestanica, Rajhenburški oktet in člana Kulturnega društva Svoboda Brestanica, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

