Večina delavcev še ne občuti konca krize

26.4.2018 | 17:00

Obrežje - Dopoldne so se na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje ob prvem maju že dvanajstič srečali predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške (SSSH). Predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednik SSSH Mladen Novosel sta na srečanju podpisala skupno izjavo o kakovostnih delovnih mestih.

Kot sta v izjavi zapisala sindikata, sta Hrvaška in Slovenija že tri leta zunaj krize, očitna je gospodarska rast, ampak večina delavcev in državljanov (še) ne občuti tega gospodarskega izboljšanja.

»Kakovost delovnih mest pa se, vsaj v določenem obsegu, ravno v času gospodarskega okrevanja hitro zmanjšuje. Delavci po Evropi so zaradi teh trendov zelo prizadeti: Hrvaška je v primerjavi s povprečjem v EU, ki znaša 2,3 odstotke, z 8,4 odstotka prva med državami članicami Evropske unije po deležu prekarnega dela, Slovenija pa je s 4,5 odstotka na petem mestu. Poleg tega so za obe državi značilne visoka raven brezposelnosti, zlasti dolgoročna, težave zaradi neenakosti in tveganja revščine (ki raste tudi med zaposlenimi) ter nizka raven pokritosti s kolektivnimi pogodbami. Brezposelnost in nizka kakovost dela gresta tako z roko v roki in sta neposredna posledica varčevanja, šibkega socialnega dialoga, zanikanja delovnih in sindikalnih pravic, tudi pravice do kolektivnih pogajanj,« sta sindikata zapisala v skupno izjavo, s katero izražata svojo zavezo za nadaljnja prizadevanja za pravično ovrednoteno delo in zmanjševanje družbene neenakosti.

