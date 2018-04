FOTO: Prometni kolaps v Novem mestu

26.4.2018 | 19:35

Popoldne je pod Portovalom zaradi odhoda na maturantski izlet nastal nepropusten prometni zamašek. (Foto: J. B. K.)

Popoldne pri Tušu (Foto: J. B. K.)

Začetek prvomajskih praznikov se je v Novem mestu danes odrazil tudi v močno povečanem prometu. V času popoldanske prometne konice so bili na preizkušnji živci voznikov po praktično celem mestu, posebej hudo pa je bilo na Levičnikovi in Andrijaničevi cesti ter na Topliški cesti in Šmihelskem mostu, kjer se močno občuti nedavna zapora Šmihelske ceste.

Kot da da to ne bi bilo dovolj, se je izpred Tuša na Topliški cesti na maturantski izlet popoldne odpravila množica maturantov, kakih 15 avtobusov in starši, ki so tja pripeljali svoje otroke, pa so ustvarili ogromen prometni zamašek. Občani poročajo, da so na izvoz na Topliško cesto čakali tudi skoraj dve uri!

Za piko na "i" sta ob 14.40 v križišču Šmarješke in Andrijaničeve ceste mestu trčili še osebni vozili. Prizorišče nesreče so uredili gasilci GRC Novo mesto, promet so usmerjali policisti, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pa so na kraju nesreče pregledali eno osebo.

Iztekalo olje

Okoli poldneva je na parkirišču nakupovalnega centra na Šentjernejski cesti v Novem mestu iz poškodovanega osebnega vozila iztekalo motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so pod vozilo podstavili lovilno posodo, posuli z absorbcijskim sredstvom iztekle tekočine ter vse počistili.

B. B.