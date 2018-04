Neobremenjen pogled na begunsko izkušnjo

Črnomelj - V prostorih Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) so v sklopu projekta obeležitve svetovnega dneva beguncev v sredo odprli razstavo Med nami in z nami.

Razstava predstavlja izbor najboljših likovnih del, ki so jih ustvarili učenci od 2. do 9. razreda iz osnovnih šol po vsej Sloveniji, dela pa so nastala po njihovem neposrednem srečanju in pogovoru z osebami z begunsko izkušnjo, ki so delile svoje zgodbe o življenju pred prihodom v Slovenijo, o poti do sem, ter o življenju tukaj. Razstava odpira pogled otrok na to tematiko in poudarja pomembnost neposrednega stika z osebami z begunsko izkušnjo ter pomembno vlogo lokalne skupnosti pri njihovem vključevanju v družbo, je sporočila projektna koordinatorka z Inštituta za afriške študije Hana Alhadi.

Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je na otvoritvi razstave povedala, da so podobni dogodki dobrodošli v krajih s specifično situacijo, v kakršni je tudi črnomaljska občina, saj imajo ljudje tukaj zaradi bližine meje neposreden stik z migranti, poudarila pa je tudi, da se lahko učimo od otrok, ki imajo še neobremenjen pogled na življenjske situacije kot je begunska izkušnja, in da se občina Črnomelj vključuje tudi v mednarodne projekte na to tematiko.

Direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec Potočar je prav tako poudarila pomembnost deljenja perspektive otrok na to tematiko in omenila, da sta osveščanje in vključevanje prebivalcev lokalnih skupnosti pomembna za medkulturno sobivanje.

Direktorica ZIK Nada Žagar je spomnila, da se prebivalci Črnomelj s pribežniki ne srečujejo prvič, saj so v začetku devetdesetih let nudili podporo že beguncem iz Bosne. Franci Jazbec iz Društva Odnos je glede tega poudaril pomembnost informiranosti prebivalcev lokalnih skupnosti in vloge nevladnih organizacij, ki so v dnevnem stiku z migranti.

Kot zadnji govorec je svojo migrantsko izkušnjo delil Wasim Alkhatib iz Društva Odnos, ki je povedal, da je za uspešno integracijo pomembno obojestransko sprejemanje, in da veliko vlogo pri tem igrata tako podpora sprejemajoče družbe kot motivacija migrantov.

Nagovorom je sledilo deljenje vtisov in mnenj obiskovalcev o razstavi in tematiki, in sicer na interaktiven in razgiban način, pogovori pa so se nadaljevali ob pogostitvi z medkulturnim pridihom maroške kulinarike.

Razstava bo v ZIK-u na ogled do 20. junija, obiskovalci pa so spodbujeni, da delijo svoje vtise, mnenja, vprašanja in dileme v Knjigi vtisov in na Mizi vtisov, kjer se lahko izrazijo tudi bolj kreativno.

Razstavo, ki jo v sklopu projekta Med nami in z nami organizira Inštitut za afriške študije, bo na ogled še v predvidoma štirinajstih slovenskih mestih, organizirali pa bodo še pet posvetov v večjih mestih. 20. junija - na svetovni dan beguncev – bo tudi osrednja prireditev na muzejski ploščadi SEM v Ljubljani.

