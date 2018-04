Evropska sredstva za energetsko prenovo novomeške bolnišnice

27.4.2018 | 13:30

Splošna bolnišnica Novo mesto (Foto: Boris Blaić, arhiv DL)

Ljubljana - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitve o finančni podpori za štiri projekte energetske sanacije objektov v lasti Republike Slovenije. Z evropskimi kohezijskimi sredstvi programskega obdobja 2014–2020 bo tako energetsko saniranih pet stavb ministrstva za kulturo (Narodna in univerzitetna knjižnica, Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, Narodni muzej Slovenije in Slovensko narodno gledališče), Splošna bolnišnica Novo mesto (SB Novo mesto), Tehniški šolski center Maribor (TŠC Maribor) in Gimnazija Kranj.

V okviru celovite energetske prenove stavb SB Novo mesto bodo prenovili dva objekta, in sicer kuhinjo z restavracijo ter upravo s pralnico in kotlovnico. Na obeh stavbah bodo prenovili fasado in okna, sanirali bodo vkopane zidove in temelje. Na stavbi kuhinje z restavracijo bo izvedena toplotna izolacija stropa proti strehi, vgrajene bodo žaluzije, na stavbi uprave s pralnico in kotlovnico pa bo urejena klimatizacija z rekuperacijo. Vgrajeni bodo novi kotli in izvedena sanacija povezovalnih cevovodov. Izvedena bo tudi prenova razsvetljave ter posodobljen centralni nadzorni sistem. Za naložbo v skupni vrednosti dobrega 1,3 milijona evrov, bo kohezijski sklad prispeval 180.000 evrov, so sporočili iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

J. A.

